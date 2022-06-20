В апреле на Гусевском арматурном заводе «Гусар» было выпущено миллионное изделие: задвижка клиновая стальная DN300 PN40

Клиновая задвижка ЗК 300*40-Ф-ХЛ-КО/325хВ-К52/РР/Н/С0 стала миллионным изделием, выпущенным на Гусар с 2002 года. Задвижка изготовлена для ООО «ТМК ЭТЕРНО» и предназначена для строительства нефтепровода «Сузун - Паяха» проекта «Восток Ойл». «Восток Ойл» — крупнейший проект компании «Роснефть» по освоению нефтяных месторождений в Красноярском крае, строительству порта в бухте Север на полуострове Таймыр для вывоза нефти с этих месторождений и строительству нефтепровода к этому порту. В рамках проекта планируется бурение большого фонда скважин, строительство объектов электрогенерации мощностью около 3,5 ГВт, трех аэродромов, двух морских терминалов, 15 промыслов, масштабное обновление речной инфраструктуры Енисея.

Сайт завода «Гусар», 16 июня, https://gusarm.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=2975&



