ДОСРОЧНАЯ СМЕНА РУКОВОДСТВА. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Аскольд» (Дальневосточный арматурный завод)

Акционерное общество «Аскольд», адрес местонахождения: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5 уведомляет о проведении 29 июля 2022 года внеочередного общего собрания акционеров. Форма проведения общего собрания акционеров –заочное голосование. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 29 июля 2022 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5, АО «Аскольд». Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 6 июня 2022г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров АО «Аскольд».

2. Избрание новых членов Совета директоров АО «Аскольд».

В течение 20 дней до даты проведения собрания, начиная с 11 июля 2022г., вы можете ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по адресу: г. Арсеньев ул. Заводская 5, юридическая служба АО «Аскольд», с 14 до 17 часов, телефон для справок 8 (42361) 48564. Правом голоса на общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня собрания обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций АО «Аскольд

http://www.ascold.ru/?s=about&s2=news&id=530