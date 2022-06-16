АО «БАЗ» ПОВЫШАЕТ ЗАРПЛАТУ. ОМК повысила заработную плату сотрудникам завода в Благовещенске в среднем на 7%. Решение затронуло весь коллектив предприятия численностью около 1150 человек (15 июня)

Зарплату на заводе повышали в несколько этапов, начиная с конца прошлого года. Первыми прибавку получили свыше 500 высококвалифицированных работников предприятия, в том числе операторы и наладчики станков с программным управлением, токари, сталевары электропечей, кузнецы на молотах и прессах. С июня этого года меру распространили на все категории работников. Кроме этого, с мая 2022 года проиндексировали размер дотации на питание для работников на 30% и увеличили фонд, предусмотренный на особые выплаты для поддержки сотрудников (многодетных, матерей-одиночек, родителей детей-инвалидов и пр.). Также завод начал предоставлять материальную помощь на частичную или полную компенсацию затрат, связанных с дорогостоящим лечением (например, покупкой дорогостоящих лекарств, реабилитацией и т.п.).

https://omk.ru/press/news/39099/ (в сокращении)



