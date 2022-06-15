ЗАЙМ НА КРЕПЕЖ. ФРП Петербурга поддержит российское производство крепежа

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности (ФРП) Санкт-Петербурга одобрил выделение семи предприятиям города займов на общую сумму 243,4 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора города.

И в этот раз ФРП Санкт-Петербурга поддержит российское производство крепежа. 14 млн рублей получит ООО «Европартнер»- изготовитель нейлонового крепежа на закупку станков. Оборудование приобретается в рамках программы увеличения производственных мощностей литьевого производства. Займы предприятиям выдаются сроком до 5 лет. Процентная ставка составит 1% годовых в первый год, 3% - в течение следующих двух лет и 5% - в последующие два года. Ранее ООО «Европартнер» получило займ ФРП в 8 млн рублей. На выделенные средства предприятие закупило оборудование для модернизации производства крепёжных изделий, завод пополнился новым оборудованием для изготовления пресс-форм.

http://www.fastinfo.ru/news1/frp_peterburga_snova_podderzhit_rossijskoe_proizvodstvo_krepezha/