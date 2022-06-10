ФИТИНГИ, ФЛАНЦЫ, СДТ. Хабаровский трубный завод Группы ПОЛИПЛАСТИК вошел в перечень системообразующих предприятий (9 июня 2022)

Статус системообразующего предприятия дает возможность воспользоваться мерами государственной поддержки – участвовать в программе льготного кредитования на пополнение оборотных средств, в специальных программах кредитования по отраслевому признаку. Хабаровский трубный завод запущен по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» с 2017 года. Завод с общей мощностью 18 тысяч тонн продукции в год является резидентом ТОР «Хабаровск». ХТЗ выпускает инновационные и высокотехнологичные полимерные материалы для строительства и ремонта трубопроводных систем. Это трубы и фитинги для внешних сетей водоснабжения, газораспределения, водоотведения и канализации, кабельных сетей и трубопроводов промышленного назначения, а также полиэтиленовые колодцы и резервуары. Полимерная трубная продукция, выпущенная на ХТЗ, применена в ходе реализации Программы газификации Сахалинской области, при создании инженерной инфраструктуры Амурского газоперерабатывающего завода и Амурского газохимического комплекса, в строительстве межпоселкового газопровода к г. Свободный в Амурской области, в реконструкции аэродрома в Петропавловске-Камчатском, для строительства сетей ливневой канализации площадки «Ракитное» ТОР «Хабаровск». Продукция предприятия пользуется высоким спросом, поскольку не подвержена коррозии, отличается долговечностью, простотой и легкостью монтажа, имеет срок службы до 100 лет. Ее активно используют для реализации крупных социально и экономически значимых объектов на территории Хабаровского края и всего Дальнего Востока

https://www.polyplastic.ru/press/news/2022/06/09/item19202