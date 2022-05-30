СОЮЗ ИЛИ КОНКУРЕНЦИЯ? Завод «Армалит» поделился опытом по развитию ПС с Корпорацией «Сплав» (27 мая, Санкт-Петербург)

ТОП: . Армалит и Корпорация «Сплав» являются поставщиками «атомной» продукции для предприятий ГК «Росатом» и активно наращивают свой потенциал.

В мае на предприятии с рабочим визитом побывали представители АО «Корпорация Сплав». Встреча с производством «Армалита» в рамках экскурсии по цехам завода была организована с целью обмена опытом по внедрению и развитию производственной системы. Были продемонстрированы варианты практического применения инструментов производственной системы как в цехах, так и офисных рабочих местах предприятия. Так, например, гости познакомились с организацией рабочих мест на основе системы 5 S, принципами быстрой переналадки оборудования (SMED), системой контроля плана/факта выполнения производственных заданий и другими наработками по практическому применению инструментов бережливого производства.

Подобные встречи в равной степени интересны всем участникам программы. Это важно для анализа и систематизации накопленного опыта, обогащения знаниями, а главное, дает импульс для более критического переосмысления уже проделанной работы. Одновременно это и мощный стимул для преобразований, с учетом обнаруженных «узких мест» и поиска решений для устранения выявленных проблем совместно с коллегами. «Армалит» и «Корпорация Сплав» являются поставщиками «атомной» продукции для предприятий ГК «Росатом» и активно наращивают свой потенциал для максимально эффективного применения инструментов ПС под эгидой госкорпорации, – отметил по завершении встречи Алексей Сурнин.

Внедрение программы по развитию ПС, основанной на принципах ПСР ГК «Росатом», планомерно проводится с 2018 года. За это время предприятие добилось заметных результатов: например, производительность труда на некоторых участках возросла в 4 раза; вдвое улучшились показатели по таким направлениям работы, как вовлечение персонала в процесс оптимизации производственного процесса и мотивация; обучение инструментам бережливого производства и методам решения проблем. Весной 2022 года АО «Армалит» отмечено первым в России дипломом «Росатома» за создание Новой Производственной системы.

https://armalit.ru/press/news/armalit-podelilsya-opytom-po-razvitiyu-ps-s-kollegami-iz-korporatsii-splav/