КУРСКАЯ АРМАТУРА ДЛЯ КУРСКОЙ АЭС (электромагнитные клапаны)

В Курчатове рядом с Курской атомной электростанцией сейчас возводится АЭС-2 — станция замещения. Скептики прогнозировали стройке если не остановку, то существенное замедление. Однако там наращивают темпы. При этом выяснилось, что поставщиками необходимых комплектующих для АЭС-2 будут в том числе и курские предприятия. Одно из них — завод «Авиаавтоматика имени Тарасова» (бывш. АО «Прибор») который освоил производство электромагнитных клапанах, которые будут использоваться при возведении Курской атомной электростанции замещения. Часть их уже поступила на АЭС-2. Помимо производства электромагнитных клапанов, на заводе налажен выпуск запорной арматуры для нефтегазовой промышленности. Также импортозамещением занимается и курское предприятие «Проммонтаж». Трубные блоки, сложные металлоконструкции из разных видов стали, емкостное оборудование и многое другое, без чего не обойтись таким гигантам, как, к примеру, «Газпром» или Михайловский ГОК имени Варичева, выпускают именно здесь.

РГ, НПАА, 6 мая ( в сокращении)