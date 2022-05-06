КАДРЫ. Опыт комплектования персоналом промышленного предприятия в моногороде

Директор по персоналу выксунского завода ОМК Светлана Исаева на HR-форуме «Новая реальность найма и современные тенденции охраны труда 2022», который организовал в Москве издательский дом «Коммерсант», рассказала об уникальных практиках подбора высококвалифицированных сотрудников рабочих специальностей на крупнейшем предприятии компании.

На выксунском заводе ОМК работает более 15 тыс. человек. Применяя рабочие и совершенствуя новые инструменты найма, предприятие ОМК в конце 2021 - начале 2022 гг. приняло на работу 2,5 тысячи высококвалифицированных сотрудников в условиях небольшого моногорода и дефицитного рынка труда. Завод ОМК в Выксе успешно реализует реферальную программу, проводит стажировки иногородних студентов, развивает специальные бригады, где кандидаты без профильного образования с выплатой стипендии получают востребованные на заводе профессии, реализует многие другие проекты в области развития персонала. Большую часть вакантных мест в 2021-2022 гг. обеспечил ввод новых мощностей на предприятии в результате реализации инвестпрограмм, а также рост объемов производства.

Выксунский завод ОМК применяет комплексный подход в части управления численностью. Предприятие является одним из лучших работодателей региона, предоставляет широкий социальный пакет для сотрудников и их детей, стабильно выплачивает заработную плату, размер которой выше среднего по региону, обеспечивает безопасные и комфортные условия труда. Завод ОМК в Выксе – одно из самых безопасных предприятий в отрасли.

https://omk.ru/press/news/38451/, 29 апреля