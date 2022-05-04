Компания«НОВАТЭК» и ПГ «КОНАР» провели совещание о производстве запорно-регулирующей арматуры, криогенных насосов, резервуаров, электроприводов и другого оборудования

Обсуждались перспективы замещения иностранных компетенций в рамках промышленного обеспечения российских СПГ-проектов. Адаптируясь к современным запросам, крупнейшие российские предприятия уже приступили к освоению производства оборудования для СПГ-заводов, ведутся работы по освоению производства трубопроводной запорно-регулирующей арматуры, насосов, в т.ч. криогенных насосов отгрузки, материалов мембранных резервуаров хранения СПГ. В ходе рабочей встречи представители ПАО «НОВАТЭК» осмотрели производственные площадки изготовления электродвигателей в т.ч. для привода насосного и компрессорного оборудования, криогенной трубопроводной арматуры, а также запчастей для оборудования. АРСЕНИЙ ДИКИЙ, ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ АО «КОНАР»:

— За этот период мы поставили криогенную трубопроводную арматуру и насосные агрегаты для «Ямал СПГ» и для «Арктик СПГ 2». Основываясь на долгосрочных планах по вводу в строй заводов СПГ, мы проинвестировали в создание новой для нас номенклатуры изделий, в том числе построили криостенд с уникальными возможностями, нарастили компетенции своих сотрудников. В существующей геополитической ситуации цель нашей сегодняшней встречи – обсудить, как наши производственные возможности и компетенции могут быть использованы для дальнейшего повышения импортонезависимости российских СПГ-проектов.

https://konar.ru/konar-prinyal-delegaciyu-pao-novatek/. 30 апреля (в сокращении)