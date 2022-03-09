РЫНОК. ЭНЕРГОМАШ-ЧЗЭМ СТАНЕТ МЕГАПАРКОМ С АРТ-ПРОСТРАНСТВОМ ВМЕСТО КРУПНЕЙШЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ АРМАТУРЫ

Продолжается благоустройство территории завода «Энергомаш-ЧЗЭМ». Здесь появились первые арт-пространства в стиле лофт, спортивные площадки. Реновация началась в прошлом году. Большая часть территории должна стать настоящим в мега-парк. Это современное общественное пространство в едином стиле, с досугом на любой вкус. Для жителей и гостей округа обустроят спортплощадки, зоны отдыха, точки питания, арт-объекты, гостиницу. В это место вдохнут новую жизнь и смысл, внедрят интересные дизайнерские решения. Финансированием проекта занимаются частные инвесторы. По словам главы округа Григория Артамонова: «Перед нами стоит задача повысить качество жизни граждан. Малый и средний бизнес, промышленные предприятия активно участвуют в создании современной городской инфраструктуры. Яркий пример – создание арт-пространства на территории завода «Энергомаш-ЧЗЭМ». Данный проект является результатом поступательного развитие промышленного комплекса, умное использование частной территории, оптимизация и превращение пространства в точку притяжения людей.

Как добавил глава: «Перемены видны и ощутимы. В ангаре работают теннисный корт и поле для мини-футбола, открыт лофт на втором этаже реконструированного здания.Концепция развития пространства предусматривает: физкультурно-оздоровительный комплекс, летний лагерь, лекции и мастер-классы для детей и взрослых, площадку для мероприятий, фестивали, кинопросмотры, выставки, баню, гостиницу. В планах – крупнейший в мире картинг. В визуальном оформлении создатели подошли креативно, вплетая в промышленную эстетику и историю современные веяния. Территория арт-пространства и будущей рекреации отгорожена от производственного сектора. В планах предусмотрена сделать зону отдыху гармоничным объектом в центре городской инфраструктуры.

Сайт ЭНЕРГОМАШ, 5 марта