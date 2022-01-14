Aquatherm Moscow-2022 разместила деловую программу: без арматуры, но с насосами.

• Панельные сессии и семинары от АПРО и предприятий-членов ассоциации;
• Ежегодная конференция «Бассейновый рынок сегодня»;
• Конференция «Традиционные системы отопления. Новинки российского рынка и перспективы развития»;
• V Международный вентиляционный конгресс AirVent;
• Панельная сессия «Российский рынок отопительных приборов 2022».
• Панельные сессии и семинары от АПРО и предприятий-членов ассоциации;
• Научно-практический семинар Российской ассоциации производителей насосов (РАПН);
• IV ежегодная конференция «Гильдии Инженеров Газового Оборудования»;
• Симпозиум Ассоциации немецких производителей отопительного оборудования BDH;
• V ежегодная BIM-конференция «BIM и BЕM, как инструменты оптимизации современного инженерного обустройства зданий»;
• Конференция Ассоциации водных компаний (АВК) «Актуальные проблемы отрасли водоснабжения и водоподготовки»
Сайт Aquatherm Moscow-2022, 14 января