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Aquatherm Moscow-2022 разместила деловую программу: без арматуры, но с насосами.

14 января, 2022 7

• Панельные сессии и семинары от АПРО и предприятий-членов ассоциации;

• Ежегодная конференция «Бассейновый рынок сегодня»;

• Конференция «Традиционные системы отопления. Новинки российского рынка и перспективы развития»;

• V Международный вентиляционный конгресс AirVent;

• Панельная сессия «Российский рынок отопительных приборов 2022».

• Панельные сессии и семинары от АПРО и предприятий-членов ассоциации;

• Научно-практический семинар Российской ассоциации производителей насосов (РАПН);

• IV ежегодная конференция «Гильдии Инженеров Газового Оборудования»;

• Симпозиум Ассоциации немецких производителей отопительного оборудования BDH;

• V ежегодная BIM-конференция «BIM и BЕM, как инструменты оптимизации современного инженерного обустройства зданий»;

• Конференция Ассоциации водных компаний (АВК) «Актуальные проблемы отрасли водоснабжения и водоподготовки»

Сайт Aquatherm Moscow-2022, 14 января


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