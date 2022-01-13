ЗАВОД РЕКОМ. В ДЕКАБРЕ ВВЕДЁН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ РОБОТИЗИРОВАННЫЙ СВАРОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

Важным этапом модернизации производственных мощностей завода «РЕКОМ» стал ввод в эксплуатацию нового участка роботизированной сварки. Сварочный робот ведущего немецкого производителя позволил существенно увеличить скорость изготовления такой серийной продукции, как сварные детали и опоры трубопроводов.

Традиционная ручная электродуговая сварка представляет собой весьма сложный и ответственный процесс, для выполнения которого от человека требуются особые знания и большой опыт работы. Работа сварщика тяжелая и монотонная, и на качество её выполнения большое влияние оказывает так называемый человеческий фактор.

Развитие современной робототехники позволило снять влияние этого параметра, ведь робот для сварки в комплекте с профессиональным сварочным оборудованием не только не уступает любому опытному сварщику, но и превосходит его результаты труда. С вводом роботизированного комплекса увеличилась производительность и скорость сварки, качество сварных швов стало предсказуемым и высоким, а сварочное производство завода «РЕКОМ» - более эффективным.

Сайт РЕКОМ, декабрь 2021