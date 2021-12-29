ОМК отгрузила 14 СПЕЦИАЛЬНЫХ сильфонных компенсаторов для атомной электростанции «Руппур», которую в Бангладеш строит «Росатом».

Продукцию произвели на белгородском заводе ОМК (Белэнергомаш — БЗЭМ). Конструкторы предприятия разработали для заказа два типа разгруженных сильфонных компенсаторов, которые применяют для нивелирования сдвиговых перемещений трубопроводов. Первый тип компенсаторов, который разработали на основе существующей стандартной конструкции, имеет длину 1500 мм. Для второго типа необходимо было уменьшить габаритную длину готового изделия до 1000 мм. Эту задачу решили за счет отказа от тяжелых и габаритных поковок в пользу заготовок из толстолистового металлопроката, которые применяются в конструкции готового изделия. В итоге длину компенсатора получилось уменьшить на треть — до 1000 мм. Для подтверждения необходимых характеристик на заводе изготовили два образца и испытали на стенде Испытательного центра производства сильфонных компенсаторов белгородского завода ОМК. Головные образцы с успехом выдержали все нагрузки — циклические, осевые, сдвиговые перемещения. После испытаний на заводе изготовили партию сильфонных компенсаторов, которые были сданы представителям уполномоченных организаций без нареканий. Все компенсаторы покрыли органосиликатной эмалью зеленого цвета. Она обладает высокими показателями радиационной стойкости, устойчива к воздействию дезактивирующих растворов и способна выдерживать раскаленный пар температурой до 300 градусов Цельсия.

«Испытания показали, что при заявленном ресурсе в 3000 циклов сильфонные компенсаторы нового типа выдерживают многократное превышение циклического ресурса и не разрушаются. Это говорит о неизменно высоком качестве продукции белгородского завода ОМК. На сегодняшний день все 14 сильфонных компенсаторов для АЭС "Руппур" уже отгружены заказчику. Из порта Санкт-Петербурга продукция отправится морем в республику Бангладеш», — отметил директор департамента продаж энергетического оборудования белгородского завода ОМК Даниил Никишин.

Сайт ОМК, 28 декабря