В номинации «Сделка года в сегменте лизинга нефтегазового оборудования» победил контракт компании «Интерлизинг» с оператором пожарной безопасности для нефтегазовых предприятий ООО «Апстрим Сервис» на поставку в лизинг уникального аварийно-спасательного оборудования для работы на месторождениях в арктической зоне России. Профинансировал сделку банк «Уралсиб», застраховала контракт компания «Ингосстрах». Региональный директор «Интерлизинга» по ЦФО Елена Банникова поблагодарила организаторов конкурса за то, «что он позволяет нам и нашим клиентам заявлять о себе, а также рассказать о тех потрясающих проектах, с которыми сталкиваемся в повседневной работе». «Сделкой года в сегменте лизинга морского и речного транспорта» в 2021 году была признана сделка лизинговой компании «СОБИ-Лизинг» и частной компанией «ОН-СТРОЙ» из Анапы по приобретению в лизинг комфортабельной моторной яхты Azimut Atlantis 45. Поставщиком судна выступил эксклюзивный дистрибьютор итальянской верфи Azimut Yachts компания ООО «Акватехника», профинансировал сделку АКБ «Алеф-Банк», застраховала имущество компания «Ингосстрах». Руководитель направления отдела специальных рисков краснодарского филиала компании «Ингосстрах» Владлена Теджелиева отметила, что с «СОБИ-Лизингом» компания сотрудничает много лет, и выразила надежду, что «эта сделка будет одним из этапов наших будущих совместных интересных проектов».

fedleasing.ru , 27 декабря

