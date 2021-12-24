НОВЫЙ ТИП ОБОРУДОВАНИЯ.

Действие сертификата распространяется на проектирование, производство, пусконаладочные работы и техническое обслуживание блочно-модульного оборудования. Речь про автоматические газораспределительные станции нового поколения «Прогресс» для подачи газа от магистральных газопроводов к населенным пунктам, промышленным предприятиям и другим потребителям; блоки по отбензиниванию газа, которые позволяют проводить процесс добычи нефти без вредных выбросов в атмосферу продуктов горения; узлы магистральных и промысловых трубопроводов, технологические блоки и другие виды продукции. Высокая оценка системы менеджмента качества по итогам ресертификационного аудита подтвердила ориентированность завода «ОМК Трубодеталь» на запросы клиентов и готовность производить высококачественную продукцию для нефтегазовых объектов. «Производство блочно-модульного оборудования по индивидуальным проектам заказчиков – это относительно новое направление в деятельности челябинского завода ОМК. Но мы готовы предложить разнообразные виды блочно-модульного оборудования, в том числе уникальные, которые в России никто кроме нас не выпускает. Наши автоматическая газораспределительная станция нового поколения «Прогресс», блок по отбензиниванию газа уже зарекомендовали себя на объектах Газпрома. Получение сертификата подтверждает высокий уровень организации производства блочно-модульного оборудования и наши возможности по поставкам высокотехнологического оборудования для нефтегазовой отрасли», – прокомментировал результаты аудита управляющий директор завода «ОМК Трубодеталь» Александр Ващенко.

Сайт ОМК, 23 декабря