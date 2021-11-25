ОБУЧАЮЩИЙ КАНАЛ ПО КРЕПЕЖУ.

Нехватка специалистов тормозит процессы развития российского производства крепежа. Для ликвидации этого пробела в Рязанском институте Московского государственного политехнического университета в составе специальностей 15.03.05 и 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», профиль «Технология машиностроения» в текущем учебном году появился предмет «Технология производства крепежа». Новый курс ведёт Семён Волков – автор недавно вышедшего учебного пособия «Производство самонарезающего крепежа». Видеозаписи занятий по новому предмету доступны не только студентам, но и всем желающим, которые хотели бы познакомиться более детально с технологией производства металлического крепежа. Записи лекций регулярно выкладываются на youtube.

Сайт журнала КРЕПЕЖ..., 24 ноября