АВК: новые типоразмеры клиновых задвижки серии 638 DN80-300 созданы с прицелом на гибкость и легкость монтажа с универсальным присоединением.

Фиксирующая муфта Supa Maxi™ с возможностью присоединения к трубам из любых материалов с одной стороны и ПЭ патрубок для прямой сварки с полиэтиленовой трубой с другой стороны. 08-11-2021. Конструкция задвижки осталась такой же надежной, с проверенной годами конструкцией клина и антикоррозионной защитой. Универсальная фиксирующая муфта Supa Maxi™ с запатентованной системой фиксации SupaGrip™ обеспечивает герметичность и защиту от осевого смещения, а также возможность присоединения труб из любых материалов. Более того, для производства используются только высококачественные материалы, а после установки не требуется повторная затяжка болтов. Узнайте больше о Преимуществах Supa Maxi™. ПЭ патрубок присоединен настолько надежно к задвижке, что прочность соединения выше чем прочность самой ПЭ трубы. Прочитайте о всех преимуществах системы из сварных ПЭ труб и уникальных конструктивных решениях AVK. Новая серия задвижек получила обозначение 638, предлагаемые типоразмеры находятся в диапазоне DN80-300 мм. Для получения более подробной информации переходите по ссылкам ниже.

· 638/00-116 Муфта Supa Maxi™ X черно-синий патрубок SDR11 ПЭ100, PN16

· 638/00-126 Муфта Supa Maxi™ X черно-синий патрубок SDR17 ПЭ100, PN10

https://www.avkrussia.com/ru, 10 ноября