Арматурный завод ГУСАР начал применение «зеленых» технологий для снижения углеродного следа при производстве продукции для нефти и газа

В октябре Торгово-Промышленная палата РФ организовала российско-британский инвестиционный форум RussiaTALK. Наряду с представителями топ-менеджмента британских и российских компаний, в форуме принимали участие Екатерина Горбатюк, стратегический советник PLEXUS HOLDINGS PLC, совместного предприятия OOO «Гусар Новые Технологии», и Борис Лонкин, технический директор ООО «Гусар Новые Технологии». Основная тема форума — применение «зеленых» технологий для снижения углеродного следа при производстве продукции, в том числе при добыче нефти и газа. Технология герметизации устья скважины POS-GRIP, запатентованная компанией PLEXUS HOLDINGS PLC, уже свыше 15 лет используется на более чем 350 нефтяных и газовых разведочных и эксплуатационных скважинах. Технология герметизации устья скважин POS-GRIP означает, что: 1) строительство скважин проводится под постоянной защитой ПВО, что позволяет избежать выбросов в процессе монтажа оборудования; 2) уплотнение «металл-металл» гарантированно выдерживает колебания температуры от -57 до 177 ˚C и сохраняет целостность в течение всего срока службы скважины. Это существенно экономит затраты на техническое обслуживание в процессе эксплуатации скважин. Указанная технология с успехом применяется в Северном море, где экологические стандарты традиционно являются самыми высокими в мире и где PLEXUS удалось достичь 100 % доли рынка. PLEXUS и ООО «Гусар» совместно работают в России с 2014 года и последовательно двигаются по пути развития российской технологии, отвечающей более высоким стандартам в области разведки и добычи нефти и газа в России/СНГ. Работа по локализации производства оборудования PLEXUS на производственных мощностях завода «Гусар» ведется совместными усилиями предприятия и его дочерней компании ООО «Гусар Новые Технологии», которая имеет успешный опыт применения оборудования для строительства поисково-разведочных скважин на шельфе Карского моря.

Сайт ООО ГУСАР, 17 ноября