СПРАВОЧНИК ПО ФЛАНЦАМ. Исполнения фланцев A-M по ГОСТ 33259-15: подробный разбор в 2 частях

Разъемные неподвижные соединения обеспечивают надежность и герметичность участков трубопроводов и аппаратов. Во фланцевое соединение входят два ответных фланца, соединенных между собой крепежными деталями, где между фланцами устанавливают уплотнительные поверхности из неметаллических, металлических или комбинированных материалов.

В составе фланцевого соединения, исполнения уплотнительной поверхности зеркала должны соответствовать друг другу. Форма контактной поверхности одного фланца должна соответствовать зеркалу другого. Существует схемы соединения фланцев, которые образуют своеобразный замок для наилучшей герметичности: с соединительным выступом B-B, выступ-впадина E-F, шип-паз C-D, под линзовую прокладку K-K, под прокладку овального сечения J-J и шип-паз под фторопластовые прокладки L-M.

Рассказываем важные нюансы каждого зеркала в двух частях:

Исполнения фланцев A, B, F, E, D, C - https://onyxspb.ru/service/articles/ispolneniya-flantsev-a-b-f-e-d-c-po-gost-33259-15/

Исполнение фланцев K, J, L, M - https://onyxspb.ru/service/articles/ispolnenie-flantsev-k-j-l-m-po-gost-33259-15/