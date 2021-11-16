Пермское НПО «ИСКРА» нарастило производство специального крепежа для газоперекачивающих агрегатов

Пермское научно-производственное объединение «Искра», имеющее статус Федерального научно-производственного центра, подвело итоги участия в национальном проекте «Производительность труда». Вместе с командой Регионального центра компетенций (РЦК) предприятие повысило эффективность производства болтов, гаек и другой метизной продукции, необходимой для сборки газоперекачивающих агрегатов. На первом этапе проекта сотрудники «Искры» вместе с экспертами РЦК провели анализ процессов производства метизов, определили возможные риски, разработали предложения по оптимизации и затем приступили к их реализации. За счёт внедрения инструментов бережливого производства на пилотном участке удалось повысить выработку на 18 %, уменьшить запасы в потоке на 17 % и сократить время изготовления продукции почти вдвое – на 67 %. Ранее на предприятии не было организованного места нанесения маркировки. В ходе реализации проекта такое место появилось на заготовительном и слесарном участках, что способствовало сокращению времени подготовки и стандартизации работы. Удалось также сократить время, которое занимает контроль изделий. Например, партия из 42 болтов теперь проходит контроль в 4 раза быстрее – за 7 минут вместо 28, при этом качество изделий осталось на прежнем высоком уровне. Среди других эффективных решений – сокращение перемещений за счёт запуска пескоструйной камеры в том же корпусе, где детали проходят термическую обработку, сокращение времени ожидания и простоя машин благодаря маршрутизации внутренних перевозок.

Источник: РБК. сайт журнала КРЕПЕЖ..., 15ноября

