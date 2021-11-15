ГЕРМЕТИЗАЦИЯ. Новый поставщик уплотнений АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» отгрузило уплотнения из ТРГ и прижимные устройства для Балаковской АЭС

В октябре 2021 г. АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» (компания машиностроительного дивизиона Росатома – «Атомэнергомаш») отгрузило прокладки из расширенного графита (410 шт.) для Балаковской АЭС. Прокладки будут использованы в верхнем блоке реактора энергоблока № 1 во время планово-предупредительных работ (ППР). 47 прокладок из расширенного графита было отгружено для Белорусской АЭС для использования во время гидроиспытаний верхнего блока реактора энергоблока № 2.

Кроме того, в октябре АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» отгрузило 2 комплекта прижимных устройств для Ленинградской АЭС-2 для использования во время ППР. Прокладки из расширенного графита различных типоразмеров разработаны и изготавливаются в АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Используются для герметизации узлов уплотнений оборудования реакторных установок с ВВЭР, действующих и вновь вводимых энергоблоков в России и за рубежом. Прокладки из расширенного графита могут применяться в тепловой энергетике, нефтехимической промышленности, автомобилестроении. Прижимные устройства применяются для создания усилия на внутрикорпусные устройства реакторов типа ВВЭР, что препятствует их вертикальному перемещению от потока теплоносителя при работе реактора. Устройство прижимное является модернизированной взаимозаменяемой конструкцией комплекта элементов упругих трубчатых (демпферных труб) с улучшенными характеристиками

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