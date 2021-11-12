НОВОЕ В ЦИФРЕ. Главным и единственным цифровым помощником для клиентов является «Личный кабинет ОМК», запущенный на платформе lk.omk.ru

ОМК обновила цифровые сервисы. с их помощью клиенты решают вопросы с информированием, доступностью и скоростью реакции на бизнес-контент, а также сокращают свои транзакционные издержки. Главным цифровым помощником для клиентов компании является «Личный кабинет ОМК», запущенный на платформе lk.omk.ru в середине 2020 года. Через этот сервис пользователи видят информацию о своих заказах от оформления до отгрузки, всю финансовую историю с компанией, сроки оплаты, имеют доступ к сертификатам качества, участвуют в онлайн-аукционах ОМК и многое другое. С учетом потребностей рынка и пожеланий пользователей разработчики ОМК предложили новые сервисы, которые облегчают заказ и доставку продукции по всей цепочке, начиная с оформления запроса на производство продукции. Так, используя несложный конфигуратор на платформе «Личный кабинет ОМК», клиент может задать необходимые ему параметры продукции. Сотрудники ОМК оценивают наличие нужных изделий на складе и в случае их отсутствия отправляют запрос в производство. Важно, что система позволяет контролировать каждый из этапов – от заказа до отгрузки. Пользователь может по своему усмотрению кастомизировать набор сообщений, которые хочет получать. ОМК одна из немногих компаний, которой удалось связать в едином интерфейсе все отгрузочные документы, включая цифровые сертификаты качества, заверенные квалифицированной электронной подписью. При этом клиент может самостоятельно сформировать в едином документе реестр на отгрузку по выбранным им параметрам. Это значительно упрощает работу при приемке продукции. Еще одна важная функция — управление учетными записями и системой доступов. Благодаря ей пользователи «Личного кабинета ОМК» могут предоставить доступ к любому его разделу в требуемом объеме (с ограничениями и без) своим клиентам и партнерам. «Личный кабинет ОМК – это единое цифровое окно взаимодействия с компанией, через которое клиенты получают полную актуальную информацию по всей цепочке поставки в режиме 24/7.

Сайт ОМК, 11 ноября