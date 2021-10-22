В Москве создано новое предприятие - ГКУ «Энергетика» для реализации программ и проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

- исполнения государственной функции по управлению реализацией Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение», а также других государственных программ города Москвы в сфере энергосбережения, в статусе Заказчика;

- внедрения энергосберегающих, в том числе возобновляемых, безотходных и ресурсосберегающих, технологий в городском хозяйстве;

- организации проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических, наладочных, ремонтных, проектных и эксплуатационных работ на объектах городского хозяйства в части, касающейся энергосбережения;

- поиска и внедрения новых эффективных методов планирования и контроля за ходом проведения работ при реализации Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение»;

- организации реализации инвестиционных проектов в области энергосбережения, в том числе по методу проектного финансирования;

- обеспечения координации деятельности участников строительства, ремонта и эксплуатации объектов городского энергохозяйства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- контроля за производством, распределением, потреблением и высвобождением энергетических мощностей и ресурсов на территории города Москвы.

Сайт ГКУ ЭНЕРГЕТИКА, 21 ОКТЯБРЯ