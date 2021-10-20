СЕРТИФИКАЦИЯ ТПА.

В период с 13.10.2021 по 15.10.2021 года в Волгограде на одном из самых крупнейших заводов - «Волгограднефтемаш» прошло совещание с ключевыми промышленными предприятиями по вопросам сертификации продукции для поставок на объекты ПАО «Газпром». В рамках реализации внедрения систем управления качеством по стандартам ПАО «Газпром» на промышленных предприятиях (информирование о процедурах сертификации продукции для поставок на объекты ПАО «Газпром»/СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ») представители АО «НПФ «ЦКБА» в лице директора органа по сертификации Соловатовой Н.А. и начальника научно-исследовательского отдела безопасности и надежности Генкиным П.Г. ознакомили участников с порядком и особенностями сертификации трубопроводной арматуры.

Сайт НПФ ЦКБА, 18 октября