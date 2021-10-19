КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ КРЕПЕЖА.

Участники российского клуба поставщиков крепежа 11 ноября проведут своё мероприятие в рамках деловой программы выставки Mitex. В этот раз на встрече выступят руководители и специалисты ассоциаций, во многом определяющих ситуацию на российском рынке крепежа. Своими делами и планами поделятся представители крепёжного клуба, Крепёжного союза. Участники познакомятся с вариантами взаимодействия метизных производителей ассоциации «Промметиз» и трейдеров. Участники встречи узнают о потребностях в крепеже для современного деревянного домостроения. Они также получат информацию о новой ассоциации, создаваемой на рынке крепежа, от её учредителей. Вечером 11 ноября намечена встреча участников клуба за пределами выставочной площадки в неформальной обстановке.

Сайт журнала КРЕПЕЖ..., 18 октября