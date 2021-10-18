Рост цен на полимерные трубы и нефтегазохимию в Китае подталкивает энергетическая реформа и ограничения подачи электроэнергии

Ограничения подачи электроэнергии на промышленные предприятия в Китае в рамках программы повышения энергоэффективности привели к полной остановке или существенному сокращению производства продукции крупнотоннажной химии. На конец сентября почти две трети китайских провинций испытывают проблемы с энергоснабжением как в промышленном секторе, так и на уровне домохозяйств, сообщили издательству .

В торговом подразделении СИБУРа в КНР заявили , что в сентябре производственные потери местных заводов по выпуску полипропилена (ПП) составили более 287 тыс. т, а полиэтилена — около 235 тыс. т. Также в СИБУРе отмечают, что ограничения по поставке электроэнергии также сильно сказались на спросе со стороны конечных потребителей.

Уменьшение предложения, сообщили в СИБУРе, вызвало рост цен на полимеры на 100–150 долл. за тонну за последние три недели. Согласно котировкам Bloomberg, полиэтилен на базисе CFR Дальний Восток и FD Западная Европа стоил к концу сентября 1,2–1,5 тыс. долл. за тонну, то есть рост составил около 10%. Пока такие уровни ниже пиковых значений весны, когда стоимость полиэтилена в Европе доходила до 2 тыс. долл. за тонну, но, по оценкам участников рынка, ситуация может повториться, поскольку положение с энергообеспечением в Китае будет только усугубляться по мере вхождения в отопительный сезон.

Крупный углехимический завод по выпуску полипропилена в провинции Шэньси вынужден был приостановить производство из-за нехватки угля и ограничений в энергопотреблении. По оценкам Platts, на него приходится 20–25% производства полипропилена в Китае. Оснований полагать, что данный случай единичный и ситуация разрешится за несколько недель, пока нет, отмечает Адамова. При этом, продолжает эксперт, текущее сужение спреда цен «товар — сырье» ведет к сокращению предложения нефтегазохимической продукции предприятий в Китае и Европе, бизнес которых становится нерентабельным в таких условиях. В результате стоит ожидать существенного скачка цен на нефтегазохимию на мировом и российском рынках в четвертом квартале 2021 года. По мнению Plastinfo.ru, энергетическая реформа в Китае будет оказывать давление на цену полиолефинов до решения о сроках и возобновления строительства новых мощностей. Сейчас китайские производители полимеров частично сокращают экспорт и переориентируются на местный рынок. Российским производителям полимеров текущая ситуация позволит диверсифицировать экспортные направления, а также поддержит внутренние цены на высоком уровне.

Источник: plastinfo.ru, 15 октября