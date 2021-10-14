В России разрешат строить промышленные объекты по проектам, разработанным на базе зарубежных норм и стандартов — на базе Еврокодов и стандартов Китая

Это предполагает «дорожная карта», утверждённая премьер-министром Михаилом Мишустиным. Документ опубликован на официальном сайте правительства. Ожидается, что кабинет министров подготовит соответствующие поправки в закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Внесение документа в Госдуму, согласно «дорожной карте», ожидается в ноябре 2022 года. Принятие поправок — в феврале 2023 года, необходимых актов правительства или ведомственных актов — в мае 2023 года. Также, в соответствии с «дорожной картой», в России планируется разрешить возведение промышленных объектов с применением зарубежной проектной документации. Предполагается введение процедуры омологации такой документации в упрощённом порядке. Соответствующие поправки планируется также внести в «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в выше обозначенные сроки. Подготовка необходимого для проведения процедуры акта правительства намечена на июнь 2023 года.

Журнал КРЕПЕЖ,,,, 13 октября