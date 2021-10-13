Арматурный завод «ТЕРМОБРЕСТ» приступил к серийному производству нормально-открытых автоматических клапанов DN 65...100. До настоящего времени заводом производились нормально-открытые клапаны до DN50. Таким образом, сегодня линейка нормально-открытых клапанов представлена номинальным диаметром от 15 до 100 мм. Нормально-открытые клапаны марки «ТЕРМОБРЕСТ» применяются в качестве запорно-регулирующего органа и органа безопасности в системах дистанционного управления газогорелочных устройств паровых и водогрейных котлов, теплогенераторов, бытовых отопительных установок и в технологических трубопроводных системах для управления потоком газа . Арматурный завод «ТЕРМОБРЕСТ» производит автоматические газовые нормально-открытые электромагнитные клапаны серии ВФ со следующими характеристиками:

· Исходное состояние: нормально-открытый;

· Материал корпуса: алюминиевые сплавы, сталь;

· Рабочее давление: 0-6 бар;

· Номинальный диаметр: 15-100 мм;

· Присоединение к трубопроводу: муфтовое (DN 15…50), фланцевое (DN 15…100);

· Монтажное положение: на горизонтальных (по умолчанию) или вертикальных трубопроводах (указывается при заказе);

· Степень защиты: IP65, IP67.

Пример обозначения клапана нормально-открытого двухпозиционного номинальным диаметром DN-100, максимальным рабочим давлением 6 бар, напряжением питания 220В, 50 Гц, климатическим исполнением У3.1: ВФ4Н-6, 220 В, 50 Гц, У3.1

СП ТермоБрест , 12 октября