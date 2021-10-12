СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ.

В состав «Атомэнергопроекта», на базе которого сформирован ОПИ, вошли проектные институты в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Решение было продиктовано логикой развития атомного инжиниринга, и это своеобразный возврат к истокам. Во времена СССР был Всесоюзный государственный научно-исследовательский, проектно-конструкторский и изыскательский институт «Атомэнергопроект», объединявший проектировщиков атомной отрасли. В 1990-е годы он распался, и образовались отдельные единицы: Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский институты и др. Это мощные предприятия с огромным опытом, десятками реализованных проектов, прекрасными коллективами, специалисты которых десятилетиями формировали основы атомного проектирования. Но анализ ситуации, портфеля зарубежных заказов показал, что разрозненно не решить задачи отрасли, надо вновь консолидировать силы.

Всю работу по созданию новой структуры необходимо было проводить параллельно с выполнением производственных задач. А это сложнейшие зарубежные контракты. Кроме того, проектные коллективы по своей природе консервативны, люди болезненно относятся к любым процессам, связанным с изменениями, трансформацией. Чтобы избежать недопонимания, ревности и обид, было принято решение: максимально открыто информировать сотрудников обо всех предпринимаемых в ходе объединения шагах, показывая, что вся эта работа проводится, чтобы сделать труд проектировщиков комфортнее, а решение стоящих перед институтом производственных задач — эффективнее. На каждой встрече с коллективами я и мои заместители постоянно подчеркивали, что объединяются три равноправных института: Санкт-Петербургский, Московский и Нижегородский. Ни о каком подчинении одних другим речи не идет.

В ОПИ три проектных института формируют производственный блок. Есть еще блок внутреннего заказчика, куда входят директора по проектированию объектов. Блок управления проектным производством, состоящий из блока технической политики и блока качества и процессного управления. И блок поддерживающих функций. Директора проектных институтов являются первыми заместителями гендиректора и обладают полномочиями для решения производственных задач с использованием всех имеющихся в распоряжении ОПИ ресурсов. Изначально наша задача состояла в том, чтобы проектные институты были именно производственными подразделениями, максимально освобожденными от необходимости заниматься поддерживающими функциями. Это важно, потому что в последние годы эти функции отнимали много времени и сил у производственников.

Совместная работа над проектами невозможна без единой информационной среды. Причем формируемая среда уже объединяет подразделения не только ОПИ, но и дивизиона. Выстроена единая сквозная система планирования проектных работ, основанная на утвержденных нормативах, осуществлен переход на единые для трех проектных филиалов ОПИ инструменты календарно-сетевого и недельно-суточного планирования. В проекте по информационной модели уже удалось взаимоувязать с помощью справочников и каталогов большую часть проектных данных между АЭС различных проектов и между стадиями проектирования и закупки. Эта работа ведется в рамках программы «Развитие системы проектирования АЭС с реакторами ВВЭР», которая разработана в ОПИ и сейчас активно реализуется.

Сегодня ОПИ участвует практически во всех значимых проектах, связанных со строительством атомных станций по всему миру. Что касается отечественных объектов, то здесь важнейшим является Курская АЭС-2. Работы по станции имеют статус государственного заказа, что говорит о приоритетности и важности этого объекта. Значимым для института является и участие в проекте «Прорыв». Здесь Санкт-Петербургский институт выступает генеральным проектировщиком энергоблока с реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300. Реактором на быстрых нейтронах большой мощности БН-1200 со свинцовым теплоносителем занимается на предпроектной стадии Московский институт. Помимо решения производственных задач важным направлением деятельности является для нас реализация программы «Развитие системы проектирования АЭС с реакторами ВВЭР». Данная программа — это не что-то внешнее по отношению к проектному производству. Многие ее позиции настолько тесно связаны с текущими процессами, что будут развиваться и трансформироваться вместе с ними.

Страна Росатом, 10 октября (в сокращеии)