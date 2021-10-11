СЕНСАЦИЯ! Турция готова поставлять в РФ регулирующие клапаны и потеснить десятки российских производителей

Компания SMS TORK является первым производителем промышленных регулирующих клапанов в Турции. В 2017 году произошло объединение с компанией VARNASAN. В этом же году началось производство арматуры. Продукция SMS TORK - это соленоидные клапаны, пневматические приводы, угловые седельные клапаны с пневматическим приводом, импульсные клапаны, электрические приводы и шаровые краны. Технология используется во многих отраслях промышленности, таких как машиностроение, химическая промышленность, водоочистка, цемент, бетон, пищевая промышленность, HVAC и т. д. Сегодня TORK предпочитают в 87 странах. Цель компании - предоставить клиентам лучшее решение и обеспечить преимущества за счет повышения эффективности.

https://www.pcvexpo.ru/ru-RU/press, СЕНТЯБРЬ 2021