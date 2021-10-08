ПАО "ТМК" будет работать на рынке нефтесервисных услуг

ООО «Везерфорд» и Трубная Металлургическая Компания (ТМК) договорились о технологическом сотрудничестве в сфере оказания сервисных услуг для нефтегазовой отрасли на российском и зарубежном рынках. Стороны подписали рамочное соглашение на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ-2021). В документе обозначены намерения сторон регулярно обмениваться сведениями и определять области внедрения новых технологий в нефтесервисе. Партнеры ТМК могут получать от компании не только данные о ее технических и операционных задачах, но и рекомендации технологий «Везерфорд». Кроме того, ООО «Везерфорд» получит возможность предлагать собственные решения в ходе реализации проектов ТМК. Представители обеих структур войдут в технологический координационный комитет, который станет руководить проектами научно-технической кооперации. Как сказал первый заместитель генерального директора ТМК по операционной деятельности и развитию Сергей Чикалов, сотрудничество технологических лидеров является одной из ключевых тенденций развития глобального бизнеса. По его словам, усилия двух компаний были объединены для повышения конкурентных преимуществ и наращивания компетенций в нефтегазовом сервисе.

Источник:https://www.tek-all.ru/, 08 октября