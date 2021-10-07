Украиское АО "Сумское машиностроительное НПО – Инжиниринг" (ШАРОВЫЕ КРАНЫ DN 50-700) меняет собственника еще раз

Зарегистрированная на Кипре Inter Growth Investments Limited в процессе допэмиссии акций АО "Сумское машиностроительное НПО – Инжиниринг" приобрела 79,012% уставного капитала компании. 22 марта 2021 года акционеры "СМНПО-Инжиниринг" решили увеличить уставный капитал в 8,7 раза за счет закрытого размещения акций дополнительной эмиссии. При этом акционеры определили, что участником размещения акций является акционер "Интер Гроус Инвестмент Лимитед" (Inter Growth Investments Limited). АО "Укрхимпроект" по состоянию на второй квартал 2021 года Inter Growth владело 75,4676% акций, еще 6,3911% принадлежало гражданину Украины Александру Киселеву. Между тем, как сообщалось, "Укрхимпроект" изменил название на "СМНПО-Инжиниринг" еще в конце 2019 года. В начале текущего года Антимонопольный комитет Украины отмечал, что контроль над Inter Growth Investments принадлежит гражданину России (Владимиру Лукьяненко-младшему – ИФ). В свою очередь в Едином госреестре юрлиц и физлиц-предпринимателей конечным бенефициаром 75,47% акций АО "СМНПО-Инжиниринг" в настоящее время указан Владимир Лукьяненко-старший – генеральный директор предприятия. АО "СМНПО-Инжиниринг" - одно из ведущих в Европе машиностроительных комплексов по выпуску трубопроводной арматуры и оборудования для нефтяной, газовой, атомной и химической промышленности.

https://www.tek-all.ru/news/id8240/