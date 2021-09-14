Группа ПОЛИПЛАСТИК показала новинки продукции на ЭКВАТЭК-2021: трубная продукция без трубопроводной арматуры

Для специалистов водно-канализационного и теплоэнергетического сектора была подготовлена интересная экспозиция с широким ассортиментом образцов полимерных труб и соединительных деталей для систем водоснабжения, водоотведения, газораспределения, горячего водоснабжения и отопления. Также были представлены различные технические решения для бестраншейного восстановления трубопроводов. Главной новинкой экспозиции этого года стал профиль СПИРАТЕХ. Единственная в России линия для его производства была запущена Группой ПОЛИПЛАСТИК осенью 2020 года. Армированный ПВХ-профиль используется для бестраншейного восстановления безнапорных трубопроводов методом его спиральной навивки. Применение спирально-навивной технологии позволяет обойтись без вскрытия грунта и, соответственно, без масштабных и дорогостоящих подготовительных и восстановительных работ. В целом все технологии для бестраншейного восстановления трубопроводов, которые предлагает потребителям Группа ПОЛИПЛАСТИК, вызвали широкий интерес специалистов отрасли.

В составе выставочной экспозиции также были представлены новые полимерные трубы серии ЭКО для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и напорного водоотведения. Основной (средний или внутренний) слой таких труб изготавливается из первичного сырья натурального цвета, что обеспечивает превосходную свариваемость и упрощает визуальный контроль качества.

В частности, гости стенда увидели образцы инновационных трехслойных труб МУЛЬТИКЛИН ЭКО RC и МУЛЬТИПАЙП ЭКО RC. Внутренний слой этих труб изготавливается из ПЭ 100-RC, что обеспечивает стойкость к точечным нагрузкам и к распространению трещин. Указанные характеристики позволяют применять данные трубы в ответственных проектах и в сложных условиях, когда возможен непосредственный контакт с остроугольными камнями, которые в комплексе с динамической нагрузкой или большой глубиной заложения могут серьезно повредить обычную полиэтиленовую трубу. Также были представлены трубы ПРОТЕКТ RC и ПРОТЕКТ RC Детект – с внутренним слоем из ПЭ 100-RC и наружной защитной оболочкой, которая защищает поверхность труб от процарапывания и внешних повреждений. Еще одним интересным для гостей стенда экспонатом стал образец труб серии ПЭ 112, которые изготавливаются из инновационного трубного полиэтилена с минимальной длительной прочностью MRS 11,2 МПа.

Группа ПОЛИПЛАСТИК, 13 сентября