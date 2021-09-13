НОВЫЙ ЗАВОД КРЕПЕЖА.

Кредитную линию открыл Азиатско-Тихоокеанский Банк по программе льготного заемного финансирования реализации проектов резидентов СПВ и ТОР. «Других производителей крепёжных материалов в регионе сейчас нет. Его запуск в 2023 году позволит местным строительным компаниям закупать отечественную продукцию по доступным ценам.

Наладку станков и обучение персонала работе с ними будут проводить иностранные специалисты. Для их доставки используем возможность привлечения иностранной рабочей силы без учёта квот, которая также предоставляется резидентам СПВ. Серьёзно улучшить экономику проекта смогут налоговые льготы, в первую очередь нулевой налог на прибыль и сниженный до 7,6 % единый социальный налог», – сказал Александр Бондаренко. «Кредитный договор был подписан по льготной ставке в размере 2,2 % годовых на срок до десяти лет с целью реализации конкретного инвестиционного проекта. В рамках программы банку возмещаются недополученные доходы в виде госсубсидии. Ставка субсидирования для банка составила 9,75% годовых», – уточнил он.

Общий объём инвестиций в проект составит 338,2 млн рублей, из них 153,2 млн рублей уже инвестированы в возведение производственного и административно-бытового корпусов. На новом производстве будет создано 31 рабочее место.

Источник: Информационно-аналитическое агентство «Восток России», 10 сентября