АО "Невский завод" купила газпромовская структура.

Ведущее предприятие российского энергетического машиностроения "Невский завод" с 2007 года входило в АО "РЭП Холдинг". С сентября 2021 года единственным учредителем АО "Невский завод" стало ООО "Газпром Энергохолдинг Индустриальные Активы". АО "Невский завод" производит стратегическую продукцию для "Газпрома" и является важным поставщиком монополии. Впервые газпромовская структура берет под контроль значимое машиностроительное предприятие. Ранее газпромовские структуры избегали столь масштабных покупок в машиностроении, но сделка интересна не только объемом, но и тем, что отражает рыночную тенденцию. Монополии начали также собирать нефтегазовое строительство, в частности, упоминают АО "Газспройпром", который возглавил Николай Ткаченко, работавший ранее начальником департамента "Газпрома". Кроме Ткаченко, из "Газпрома" в бизнес рядом ушла целая группа руководителей, чтобы реализовывать те или иные проекты. Здесь обороты более значимые, чем в машиностроении, практически везде есть западные партнеры, особенно в сфере газохимии, где многое основано на работе с иностранными лицензиарами и EPC-подрядчиками. Директор Рейтингового центра поставщиков ТЭК Елена Логинова так прокомментировала сделку по АО "Невский завод": "Понятно желание нефтегазовых компаний обеспечить стабильное выполнение инвестиционных программ, обезопасить себя от случайностей. Это особенно актуально в условиях высокой волатильности на рынке металлопродукции. Машиностроение в тяжелой ситуации, порой на рынке остается один реальный поставщик, поэтому поддерживая его, нефтяники и газовики хотят иметь возможность контроля. Иначе поставщик потом будет "брать за горло" и диктовать условия". Эксперт также отметила, что на рынке трубной продукции наблюдается доминирование ТМК. Заказчик может складывать все яйца в одну корзину только если это его корзина. Поэтому нефтяникам и газовикам объективно невыгодно иметь дело с одним поставщиком, если только они его не контролируют. Неизбежно нефтегазовые компании будут стремиться распределять контракты среди разных производителей труб нефтегазового сортамента. "Не исключаю, что в ближайшее время будет поддержан Загорский трубный завод, которому давно пора выходить на рынок нарезных труб нефтегазового сортамента (OCTG) и Ижорский трубный завод в Колпино", — отметила Логинова.

Поставщики жалуются на то, что находиться в "свободном плавании" на рынке промышленной продукции для ТЭК сегодня очень сложно. Высказывается мнение, что госкорпорации не решили возложенных на них задач, а механистическое объединение разнородных предприятий под началом людей, порой далеких от машиностроения, лишено смысла. Еще сложнее ситуация в нефтегазовом строительстве, где независимых подрядчиков остается все меньше. Исключением являются уже упомянутые трубники и такие успешные крупные структуры, как ПАО "Силовые машины", которые входят в бизнес-империю Алексея Мордашова.

Источник: https://www.tek-all.ru/news/id8113/, 8 сентября