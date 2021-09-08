ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» отмечает 25 лет со дня своего основания.

В 2021 году ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника», один из ключевых партнеров ООО «НПФ РАСКО», отмечает 25 лет со дня своего основания. История успешных взаимоотношений наших компаний насчитывает более четверти века. В далеком 1996 году Научно-производственная фирма «РАСКО» - наше, совсем молодое тогда еще предприятие, получила крайне почетное предложение войти в состав учредителей создаваемого российско-немецкого совместного предприятия ООО «Газэлектроника». Глубокие профессиональные знания, опыт и безграничный энтузиазм коллектива предприятия стали основой безусловного успеха его дальнейшего развития. Предприятие «Газэлектроника», в дальнейшем переименованное в «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника», определяло развитие приборов учета газа и было пионером на рынке: первый ротационный счетчик газа, первый измерительный комплекс коммерческого учета газа, первый турбинный счетчик газа на большие Ду российского производства. Эти и многие другие достижения предприятия способствовали совершенствованию развития учета газа в Российской Федерации.

ООО «НПФ «РАСКО» по прежнему остается генеральным дилером ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» и предоставляетсвоим клиентам:

· широкий ассортимент продукции ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» на складе в г. Москве;

· максимально короткие сроки изготовления заказанной продукции;

· регулярные поставки готовой продукции с завода-изготовителя;

· цены завода-изготовителя;

· а также комплектацию заказов дополнительной продукцией других ведущих заводов-изготовителей газового и теплотехнического оборудования, приборов КИП, котельной автоматики и запорно-регулирующей арматуры.

Уверены в дальнейшем развитии нашего многолетнего взаимовыгодного сотрудничества! Поздравление ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» с 25-летием со дня основания от ООО «НПФ «РАСКО» в журнале ТПА № 4 (115)