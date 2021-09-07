НОВЫЙ МАРКЕТИНГ В ИНТЕРНЕТЕ

На сайте adl.ru реализована корзина товаров, где каждый сможет заказать всё необходимое оборудование самостоятельно.

Просто ищите и добавляйте в корзину оборудование, которое Вас интересует, указывайте необходимое количество и оформляйте заказ. Вы также можете сразу подгрузить спецификацию и реквизиты со страницы корзины. В таком случае наши инженеры рассмотрят её и направят Вам предложение по указанным контактам. Если у Вас остались вопросы — Вы можете ознакомиться с краткой инструкцией по работе корзины.

Сайт АДЛ, 6 сентября