ОМК. БЕЛГОРОД.

Головные образцы изделий прошли испытания в собственной аккредитованной лаборатории предприятия. Результаты испытаний подтвердили гарантированное выполнение заложенного количества циклов в течение 40 лет – именно таков расчетный ресурс белгородской продукции. Все изделия окрасили органосиликатной композицией. Эта эмаль обладает высокими показателями радиационной стойкости, устойчива к воздействию дезактивирующих растворов и способна выдерживать раскалённый пар температурой до 300 градусов Цельсия.

Кроме этого, белгородский завод ОМК отгрузил для проекта 138 тонн поковок в адрес Центрального конструкторского бюро машиностроения (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш). Из них изготовят части насосного конденсатного агрегата для блоков №5 и 6 АЭС «Куданкулам». Заготовки для будущих узлов атомной электростанции сделаны из стали 20Х13 коррозийно-стойкого и жаропрочного класса. Ещё 57 тонн поковок, из которых изготовят элементы для индийской атомной электростанции, сейчас в процессе производства. Также в стадии производства находятся кованные и штампованные заготовки, из которых впоследствии изготовят трубопроводную арматуру – быстродействующие отсечные клапаны и задвижки для 3-го и 4-го энергоблоков АЭС «Куданкулам». Поставки по данному заказу завершатся осенью 2021 года.