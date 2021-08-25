СОЗДАН МАРОЧНИК СТАЛЕЙ

В июле 2021 года при Комитете по материалам ИНТИ завершилась процедура рассмотрения и экспертного голосования по Руководству по подбору и замене марок сталей. В перспективе ожидается совершенствование содержания стандарта на основе апробации пилотных проектов, а также расширение состава участников комитета.

Стандарт сопоставляет физико-химические свойства сталей с различными маркировками (ГОСТ, ГОСТ Р, ASME, ASTM, API, EN) с целью расширения возможного ассортимента прокатной продукции при проектировании металлоконструкций на нефтегазовых объектах. Первая версия норматива разработана при участии российских металлургических компаний и нефтегазовых проектных институтов. Далее с Руководством ознакомились и внесли правки:

-Технические специалисты зарубежных EPC-подрядчиков и лицензиаров

-Ассоциация развития стального строительства (АРСС)

После этого документ отправился на второй круг экспертного голосования для окончательного утверждения и теперь вступил в силу. Руководство в пилотном режиме апробируется на ряде крупных российских нефтегазовых объектов.

Руководитель направления по взаимодействию с заводами металлоконструкций «АРСС» Екатерина Молчанова отметила: «Причиной создания марочника стали трудности российских нефтегазовых компаний по применению импортных сталей, предлагаемых зарубежными EPC-подрядчиками для проектов. Какие то материалы трудно закупить, какие то слишком дорогие или подвержены колебаниям валютных курсов, а какие то плохо сочетаются с отечественными сталями в комбинированных конструкциях.

Марочник создан для облегчения подбора материалов проектировании и удешевления стоимости объектов за счет применения доступных локальных аналогов. АРСС подключилась к разработке стандарта на этапе вторых слушаний. Как ассоциация, мы объединяем представителей отрасли металлоконструкций. Производители в составе АРСС изучили документ, согласились с его полезностью для нашей сферы и проголосовали за его принятие».