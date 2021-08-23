1. РАЗРАБОТАН ФИЛЬТР-ГРЯЗЕВИК DN 900 PN 2,5 ДЛЯ ФИЛИАЛА АО "КУЗБАССЭНЕРГО"

17.08.2021 г. состоялась отгрузка фильтра-грязевика DN 900 PN 2,5 для строящейся в г. Белово Кемеровской области подкачивающей насосной станции ПНС-1. Возведение насосной станции осуществляется в рамках строительства новой тепломагистрали от Беловской ГРЭС до г. Белово. При изготовлении грязевика применялась технология полуавтоматической сварки аттестованными специалистами, был проведён ультразвуковой контроль сварных швов и капиллярная дефектоскопия.

2. ИЗГОТОВЛЕН КОМПЛЕКТ СПЕЦИАЛЬНОГО КРЕПЕЖА ДЛЯ РЕАКТОРА ИЗОДЕПАРАФИНЕЗАЦИИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

В начале августа в адрес изготовителя реактора изодепарафинезации дизельного топлива для нефтеперерабатывающего комплекса в Республике Татарстан отгружена партия шпилек М 90 из стали 45Х14Н14В2М (сталь сложнолегированная жаропрочная, нержавеющая, аустенитного класса). Перед изготовлением шпилек была проведена термообработка горячекатанного проката, а именно: закалка при температуре 1090-1110 ⁰С и старение при температуре 730-770 ⁰С. После термообработки проведен контроль механических свойств (предел текучести, временное сопротивление, относительное удлинение, относительное сужение, ударная вязкость при температуре +20 ⁰С, твердость). Проведен ультразвуковой контроль заготовок шпилек по ГОСТ 24507-80. До нарезания резьбы также был осуществлён капиллярный контроль цилиндрической поверхности стержня шпилек по ГОСТ 18442-80 (группа чувствительности II).

ЗДТ РЕКОМ, август 2021