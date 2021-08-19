Крупнейшая в мире Международная выставка ACHEMA-2021 (насосы, компрессоры, арматура) прошла в новом цифровом формате. Очная встреча 4-8 апреля 2022 года в Германии.

В 2021 году одно из самых долгожданных отраслевых событий - международная выставка-конгресс нефтехимического и химического оборудования, биотехнологий и технологий защиты окружающей среды ACHEMA-2021 - состоялась в новом цифровом формате. Из-за текущей мировой эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией коронавируса, было принято решение о переносе очного выставочного мероприятия на 4-8 апреля 2022 года. При этом 15-16 июня 2021 года была доступна интерактивная платформа ACHEMA Pulse*, которая предложила всемирному сообществу ACHEMA возможность узнать о последних отраслевых тенденциях и установить новые контакты.

МЦ ТПА, июль 2021