СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ. ТМК направила требование о выкупе оставшейся доли акций ПАО «ЧТПЗ».

12 августа 2021 Трубная Металлургическая Компания (ТМК) направила требование об обязательном выкупе у миноритарных акционеров оставшейся доли ценных бумаг ПАО «ЧТПЗ». Обязательному выкупу подлежат 2,3679% акций ПАО «ЧТПЗ». ТМК приобретет ценные бумаги по цене 318,26 руб. за акцию. Реестр владельцев ценных бумаг, подлежащих выкупу, будет составлен по состоянию на 27 сентября 2021 года. По итогам обязательного выкупа ТМК планирует до конца 2021 года приобрести 100% акций ПАО «ЧТПЗ». ТМК в марте 2021 года совершила сделку по приобретению 86,54% акций ПАО «ЧТПЗ». В апреле компания направила обязательное предложение о приобретении оставшихся ценных бумаг у миноритарных акционеров и в результате этой процедуры выкупила еще более 11% акций ПАО «ЧТПЗ», увеличив свою долю до 97,6321%.

ТМК, 15 августа