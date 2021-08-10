ПГ КОНАР и Челябинский Кузнечно-прессовый завод заключили меморандум о реализации совместных проектов на рынке тяжелых деталей трубопроводов

5 августа на территории индустриального парка «Станкомаш» между АО «КОНАР» и ПАО «ЧКПЗ» в лице генеральных директоров В.В. Бондаренко и А.В. Гартунга было подписано соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны договорились о масштабном, долгосрочном сотрудничестве с использованием взаимодополняющих компетенций для получения синергетического эффекта как для самих компаний, так и для регионов их присутствия. Ранее КОНАР и ЧКПЗ как крупные работодатели Челябинской области подписали соглашение в сфере подготовки кадров. ЧКПЗ – одно из передовых предприятий по штамповке и ковке, КОНАР занимает ведущие позиции в производстве узлов и агрегатов для нефтегазовой отрасли. Сотрудничество между компаниями уже ведется по многим направлениям, и меморандум его расширит. Например, завод «СКТ», входящий в Промышленную группу КОНАР, выпускает тяжелые поковки массой до 22 тонн. ЧКПЗ как крупный производитель кузнечно-прессового оборудования и штамповой оснастки, закупает у него ряд изделий. Параллельно идет сотрудничество с ООО «Кузница» (г. Камышин, Волгоградская область), также входящим в Промышленную группу КОНАР.

ЧКПЗ является крупнейшим производителем горячих штамповок массой от 1 до 500 кг и широко представлен в автопроме и железнодорожном машиностроении. КОНАР, обладая парком горячештамповочных автоматов HATEBUR, дополняет линейку продукции ЧКПЗ за счет эффективного изготовления больших партий изделий массой менее 1 кг. Со своей стороны, КОНАР по ряду наименований является потребителем продукции ЧКПЗ, а также может пользоваться его компетенциями при ремонте и модернизации оборудования.

Сайт АО КОНАР, 9 августа