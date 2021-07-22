В ПГ КОНАР продолжается обучение английскому языку.

Предприятия Промышленной группы КОНАР наращивают компетенции, расширяют парк оборудования от ведущих производителей мира, поэтому всё большему числу сотрудников необходимо знание иностранных языков. Задачу по улучшению владения языком поставил генеральный директор компании Валерий Бондаренко.

– КОНАР стремится к всестороннему развитию компетенций своей команды. На первом этапе мы отобрали сотрудников, у которых наиболее остро стоит вопрос умения вести переговоры, документацию и деловую переписку на иностранном языке, и организовали для них обучение за счет компании, – рассказала директор по персоналу АО «КОНАР» Елена Серебрякова. – Затем проанализировали и потребности от производства, сформировали новую группу учеников.

В настоящее время в КОНАРе организован специальный курс по изучению английского языка для сотрудников, работающих непосредственно на производстве и использующих иностранное оборудование – наладчиков станков и мастеров. Инструкции к станкам, технологические карты от поставщиков обычно написаны на английском языке. А люди, ответственные за работу оборудования, должны понимать документацию.

– Знание английского наладчикам необходимо для того, чтобы уметь описать проблемы, возникающие с оборудованием. Это техническая сторона языка, – рассказала руководитель направления изучения иностранных языков службы развития профессиональных квалификаций АО «КОНАР» Александра Гребенщикова. – Но изучать технические термины без знания языковой базы неэффективно. Поэтому первой целью является «разговорить» людей, дать начальный уровень языка, а уже затем техническую терминологию. Мы начинаем с базового разговорного языка. Обучение проходит в механообрабатывающем и сборочном цехе №34, что обусловлено производственной необходимостью. Сотрудникам не приходится надолго покидать рабочие места. Компания оплачивает их учебу.

Сайт ПГ КОНАР, 21 июля