КРИЗИС. За пять лет ликвидировано 54% предприятий

Об этом говорится в письме Путину, которое направили главы восьми строительных компаний, включая «СГМ-Мост» Аркадия Ротенберга (строила Крымский мост), «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко и «Автобан». Главы строительных компаний охарактеризовали состояние отрасли как «кризисное». Отрасль с 2015 года фиксирует убытки, которые суммарно за пять лет достигли 137 млрд руб. За пять лет ликвидировано 54% предприятий. Объём долга строителей превысил сумму их чистых активов в четыре раза. Основные причины такого кризиса заключаются в том, что система управления рисками в рамках госконтрактов (большинство инфраструктурных проектов реализуются на средства из бюджета) не содержит порядка оценки соответствия работ, формируя «презумпцию виновности» подрядчика, пишут строители Путину. Система ценообразования в бюджетном строительстве не соответствует рыночным реалиям и не учитывает расходы на банковские гарантии, проценты на привлечение промежуточного финансирования при казначейском сопровождении. А понятие «предпринимательского дохода» в принципе отсутствует в структуре цены, добавляют они.

Источник: РБК, журнал КРЕПЕЖ..., 20 июля.

