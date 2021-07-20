НОВЫЕ ПОКРЫТИЯ.

С марта 2021 года краны ALSO серии GAS и серии RS DN 15-150 окрашиваются порошковой краской.

Отгрузив первые партии ALSO GAS в порошковой краске, завод «АЛСО» сразу получил отзывы о качественно новом внешнем виде выпускаемой продукции. Заказчики отмечают отсутствие сколов на корпусе, в т.ч. после длительной транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ, при которых часто происходит механическое воздействие на изделия. Именно для увеличения защитных характеристик окрашенных поверхностей арматуры во время транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации завод «АЛСО» ввел в линию производства продукции покрасочную камеру для нанесения порошковой краски. Техника применения порошковых смесей кардинально отличается от использования привычных красящих составов. В целом, процесс нанесения краски экономичнее и занимает меньше времени, а достигаемый результат качественнее. Значительно увеличиваются показатели прочности, износостойкости и долговечности покрытия. За 4 месяца на заводе АЛСО произведено более 4500 шаровых кранов с новым покрытием. Положительные отзывы получены как после получения продукции на склад заказчика, так и после завершения монтажных работ на трубопроводе.

ООО АЛСО, 12 ИЮЛЯ