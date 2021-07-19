НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Спайка полимерных труб является одним их самых эффективных способов их соединения. Сущность метода заключается в расплавлении торцевых участков деталей и их прижатии друг к другу до полного остывания.

В результате получается прочный герметичный шов, подходящий для перемещения различных сред даже под высоким давлением без риска разрыва. Для высокотемпературной стыковки труб используется сварочный аппарат. Его основным рабочим компонентом является нагревательный элемент, непосредственно контактирующий с полимерными изделиями. В процессе расплавления пластик прилипает к металлической поверхности, из-за чего усложняется процесс отделения трубы от нагревательного элемента, снижается качество стыка, на оборудовании образуется нагар.

Помощь в решении проблемы прилипания полимеров к инструментам, работающим при высокой температуре, оказывает компания «Моденжи». Она выпускает линейку антиадгезионных и антипригарных покрытий MODENGY. MODENGY 1007 на основе графита образует на рабочей поверхности нагревательного элемента устойчивый разделительный слой, предотвращающий прилипание пластика и износ оборудования.

Сайт МОДЕНЖИ, 15 июля