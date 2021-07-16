В ПЕРВЫЕ В РФ СДЕЛАН ЗАТВОР DN 1200.

С 5 по 8 июля в Екатеринбурге прошла международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2021. В рамках выставки компания LD продемонстрировала свои стальные и латунные шаровые краны, а также поворотно-дисковый затвор диаметром 1,2 метра! Это поистине уникальная для России продукция, которая полностью производится на заводе LD. Наш стенд посетили важные и влиятельные гости:

Денис Валентинович Мантуров – министр промышленности и торговли РФ;

Алексей Леонидович Текслер – губернатор Челябинской области;

Егор Викторович Ковальчук – заместитель губернатора Челябинской области.

Виктор Борисович Давыдов – директор по развитию в компании LD, продемонстрировал министру кислородные краны LD Pride Oxygen для подключения аппаратов ИВЛ, которые спасают жизни. Денис Валентинович Мантуров отметил важность и уникальность данной продукции. С Егором Викторовичем Ковальчуком обсудили поддержку в продвижении продукции компании LD на экспорт. На сегодняшний день компания LD экспортирует свою продукцию в 25 стран и ставит перед собой задачу стать №1 в мире!

Сайт ООО ЧСГС, 15 июля