ИРКУТСКНИИХИММАШ ИЩЕТ ПАРТНЕРОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТЕХНОПАРКА

АО «ИркутскНИИхиммаш», как многопрофильная инжиниринговая компания с более чем 70-ти летним опытом работы предлагает сотрудничество индивидуальным предпринимателям, молодым компаниям, компаниям-стартапам, и иным компаниям, занимающимися реализацией проектов, связанных с продвижением на рынок или выпуском собственной продукции промышленного назначения. АО «ИркутскНИИхиммаш» обладает необходимой инженерной инфраструктурой, офисными, производственными помещениями и имеет собственное производство машиностроительных изделий (технологического оборудования для различных отраслей промышленности). В качестве сотрудничества предлагаем свои услуги по изготовлению опытных и промышленных образцов продукции (изделий) по разработкам заказчика, техническому и организационному сопровождении реализуемых инновационных проектов (от идеи до вывода на рынок), свободные офисные помещения.

Преимуществом взаимовыгодного сотрудничества является:

– возможность располагаться на одной территории (на подобие технопарка) и пользоваться имеющейся инженерной инфраструктурой, включая производственные площади (сварочно-сборочный цех, цех механической обработки), испытательный участок, лаборатории контроля качества;

– получать квалифицированные услуги компетентных инженеров-конструкторов, технологов, проектировщиков и других специалистов.

Сайт АО «ИркутскНИИхиммаш», 9 июля