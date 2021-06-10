С 1 августа вступает в силу часть 5 ГОСТ Р на пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива

Для специалистов в нефтегазовой отрасли вышел новый документ по стандартизации. Приказом Росстандарта от 16 апреля 2021 года N 223-ст утвержден ГОСТ Р 59427-2021 «Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 5. Соответствие назначению системы».

Стандарт устанавливает общие требования к оценке соответствия назначения соединений труб друг с другом или фитингами из полиэтилена (ПЭ) для трубопроводов, предназначенных для транспортирования газообразного топлива. Помимо этого, стандарт устанавливает определения сварки закладными нагревателями, раструбной сварки, сварки встык и механических соединений. В документе содержится определение методов подготовки образцов соединений и их испытаний для оценки соответствия назначению системы при нормальных и экстремальных условиях сварки.

ГОСТ Р 59427-2021 вводится в действие на территории РФ с 1 августа 2021 года.

Источник: protect.gost.ru, 9 июня 2021